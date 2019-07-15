Зеленского назвали последователем Порошенко
Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в копировании действий бывшего главы страны Петра Порошенко. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте телеканал «112 Украина».
Представители телеканала высказались в адрес украинского лидера, поскольку он никак не прокомментировал ситуацию с обстрелянным 13 июля из гранатомета офисом «112 Украины».
В тексте заявления сказано, что отсутствие каких-либо заявлений Зеленского по данному инциденту свидетельствует о поддержании украинскими властями обстрела телеканала.
Отмечается, что обстрел независимого телеканала является прямой угрозой нацбезопасности страны.
Ранее сообщалось, что обстрелянный «112 Украина» пытаются сломить хакеры.