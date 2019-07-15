Наступить на горло: Зеленскому предложили перестать петь о победе над Россией

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Бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин высказался о том, что мир на Украине установится, если власти откажутся от НАТО и пойдут на необходимые уступки. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne, видео было опубликовано в YouTube.

Он заявил, что важнее не заявления граждан Украины о желании добиться мира, а действия, предпринимаемые Киевом для установления на территории страны этого мира.

Волошин также рассказал, что необходимыми уступками являются отказ от НАТО, предоставления особого статуса для Донбасса.

«Надо где-то наступить на горло своей песни о том, что мы можем Россию победить», — добавил Волошин.

По мнению экс-глава информационного департамента украинского МИД, президент Украины Владимир Зеленский не готов принести в страну мир и спокойствие из-за страха перед радикалами и националистами.

Он выразил необходимость отказа от двойственной позиции и одновременном желании нормализовать отношения, получать деньги от транзита газа из России и при этом «ни в чем не уступить москалям».

Ранее сообщалось, что лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко рассказал о дикой политике Украины в отношениях с Россией.