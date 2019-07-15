Наступить на горло: Зеленскому предложили перестать петь о победе над Россией
Бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин высказался о том, что мир на Украине установится, если власти откажутся от НАТО и пойдут на необходимые уступки. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne, видео было опубликовано в YouTube.
Он заявил, что важнее не заявления граждан Украины о желании добиться мира, а действия, предпринимаемые Киевом для установления на территории страны этого мира.
Волошин также рассказал, что необходимыми уступками являются отказ от НАТО, предоставления особого статуса для Донбасса.
«Надо где-то наступить на горло своей песни о том, что мы можем Россию победить», — добавил Волошин.
По мнению экс-глава информационного департамента украинского МИД, президент Украины Владимир Зеленский не готов принести в страну мир и спокойствие из-за страха перед радикалами и националистами.
Он выразил необходимость отказа от двойственной позиции и одновременном желании нормализовать отношения, получать деньги от транзита газа из России и при этом «ни в чем не уступить москалям».
Ранее сообщалось, что лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко рассказал о дикой политике Украины в отношениях с Россией.