Возможные сроки снятия блокады с Крыма назвал украинский политолог

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник поделился предположением о сроках снятия блокады с Крыма, передает RT.

По его словам, это станет возможным, если президент Украины Владимир Зеленский сможет сконцентрировать все инструменты власти после выборов в Раду.

«Зеленский будет чувствовать себя уверенно, если ему удастся сконцентрировать все инструменты власти», — пояснил Бортник.

Он уверен, что отказ от изоляции Крыма и Донбасса станет частью «серьезного компромисса с Россией».

Бортник оценивает такую возможность развития событий в 30%.

Ранее депутат украинской Рады Евгений Мураев назвал отрицательные последствия, к которым привела блокада Крыма и Донбасса.

В Крыму ответили на заявление Мураева о последствиях блокады полуострова.