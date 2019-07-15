Политолог из Украины назвал возможные сроки снятия блокады с Крыма

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник назвал возможные сроки снятия блокады с Крыма. Об этом сообщает RT.

До этого депутат украинской Рады Евгений Мураев рассказал об отрицательных последствиях, к которым привела блокада Донбасса и Крымского полуострова.

По словам директора, снятия блокады с Крымского полуострова возможно, если украинский лидер Владимир Зеленский сможет сконцентрировать все инструменты власти после выборов в парламент.

«Такой сценарий возможен, но после парламентских выборов», — подчеркнул Бортник.

При этом он добавил, что оценивает возможность такого сценария в 30%.

Ранее в Крыму ответили на заявление Киева о последствиях блокады полуострова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.