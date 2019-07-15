Политолог из Украины назвал возможные сроки снятия блокады с Крыма
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник назвал возможные сроки снятия блокады с Крыма. Об этом сообщает RT.
До этого депутат украинской Рады Евгений Мураев рассказал об отрицательных последствиях, к которым привела блокада Донбасса и Крымского полуострова.
По словам директора, снятия блокады с Крымского полуострова возможно, если украинский лидер Владимир Зеленский сможет сконцентрировать все инструменты власти после выборов в парламент.
«Такой сценарий возможен, но после парламентских выборов», — подчеркнул Бортник.
При этом он добавил, что оценивает возможность такого сценария в 30%.
Ранее в Крыму ответили на заявление Киева о последствиях блокады полуострова.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.