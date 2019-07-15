Гройсман призвал убрать половину министров на Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в стране необходимо сократить количество министров. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, данное решение способствует улучшению управления, а также результатам работы министров.

На настоящий момент на Украине число членов правительства достигает 25 человек. Премьер же предлагает сократить их количество до 12 человек.

«Буду предлагать это на следующую каденцию», — заключил Гройсман.

Ранее Гройсман сделал заявление по разрыву железнодорожного сообщения с Россией.