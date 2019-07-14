Картину с Зеленским и танцовщицей продали за $3,5 тыс.

На торгах была продана картина «Санкюлоты», на которой изображены президент Украины Владимир Зеленский, была продана. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что ставший покупателем директор канала 3S.TV Павел Елизаров отдал за лот $3,5 тыс.

Кроме того, на картине изображены глава офиса президента Украины Андрей Богдан и танцующая балерина.

Полотно выполнено в стиле арт-экстази.

Автор картины обратилась лично к украинскому лидеру. Она поблагодарила президента за ведение активного образа жизни, что способствует увеличению продаж ее картин. Она также призвала Зеленского «жить на полную».

Ранее сообщалось, что картину с голым бывшим президентом Украины Петром Порошенко продали за $2,5 тысячи.