Эрдоган сделал громкое заявление насчет С-400

Турецкий лидер Тайип Эрдоган сделал заявление о сделке с российской стороной о поставках зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, Эрдоган заявил, что эта сделка является важнейшим соглашением в истории современной Турции.

Он признался, что это соглашение и С-400 помогают стране обеспечить мир и безопасность. Однако, он подчеркнул, что турецкая сторона не планирует начинать никакие войны.

«Другие предпринимаемые нами шаги совершаются для того, чтобы улучшить наши оборонительные возможности», — добавил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что два самолета с российскими С-400 прибыли Турцию. По некоторым данным, на турецкую территорию прибыли шестой и седьмой самолеты с комплектующими С-400.