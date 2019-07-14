В Британии раскрыли виновника утечки секретных писем посла о Трампе

Британские власти, спецслужбы и правоохранительные органы сообщили о том, кто причастен к утечке в прессу секретных телеграмм посла Великобритании в Соединенных Штатах Америки Кима Даррака, который назвал в них президента США Дональда Трампа «неумелым» и «некомпетентным» лидером. Такую информацию приводит The Sunday Times.

Согласно полученной изданием информации, данные попали не в те руки по вине человека, который имел доступ к архивным файлам Министерства иностранных дел.

Ранее сообщалось, что ситуация с Дарраком заставила занервничать дипломатов из других посольств Вашингтона. Там начали обсуждать вопрос о сокращении доступа к дипломатическим телеграммам.