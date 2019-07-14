Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов

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Источники в российских дипломатических кругах заявили, что Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов Курильской гряды. Об этом сообщает Kyodo.

По словам источника, решение России не обсуждать передачу двух островов гряды в рамках переговоров, связанных с заключением мирного договора, объясняется обеспокоенностью из-за альянса между Японией и США. Кроме того, компромисс с Токио по этому вопросу может сказаться на поддержке власти населением в России.

Ранее организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы на видео как часть Японии. Речь идет о видео, в котором говорилось о целях саммита. В МИД России заявили, что Москва недовольна действиями Токио.