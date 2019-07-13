Мосгоризбирком не регистрирует провластных кандидатов Соколова и Булыкина

Вероятнее всего, в 43-м округе откажут в регистрации всем собравшим подписи кандидатам в депутаты Мосгордумы, передает в субботу радио «Эхо Москвы».

Это следует из информации, основанной на протоколах о проверке подписей, выданных сегодня кандидатам.

В списке кандидатов скорее всего останутся представители КПРФ, СР, ЛДПР, которым не нужно было собирать подписи.

Подписи на выдвижение в этом округе собирали актер Андрей Соколов, футболист Дмитрий Булыкин, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и бывший лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин и Сергей «Паук» Троицкий.