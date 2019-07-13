Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия

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Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени... Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА «Новости».

По его словам, фейковая информация также готовится о руководстве Минобороны России.

Источник отметил, что планируемая кампания повторяет сценарий публикаций данных оффшорах в 2015 году, так называемого «Панамагейта».

Кампания с целью дискредитации руководства России проводится в рамках активной фазы антироссийской кампании, указал источник.

Отмечается, что в качестве платформы для распространения этой информации выбраны подконтрольные американским финансистам, Джорджу Соросу и Уильяму Браудеру, СМИ.