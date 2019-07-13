Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия

Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА «Новости».

По его словам, фейковая информация также готовится о руководстве Минобороны России.

Источник отметил, что планируемая кампания повторяет сценарий публикаций данных оффшорах в 2015 году, так называемого «Панамагейта».

Кампания с целью дискредитации руководства России проводится в рамках активной фазы антироссийской кампании, указал источник.

Отмечается, что в качестве платформы для распространения этой информации выбраны подконтрольные американским финансистам, Джорджу Соросу и Уильяму Браудеру, СМИ.