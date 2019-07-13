Зеленский расстроился, что главный налоговик принимает его за идиота

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к и.о. главы государственной фискальной службы Александру Власову с требованием написать заявление об отставке. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что украинский лидер выступил с требованием в связи с опубликованным в социальных сетях постом Власова, в котором представитель фискальной службы рассказал об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины. В реальности они были отправлены в отпуск.

Уточняется, что после возмущения Зеленского Власов пояснил, что сотрудники ушли в отпуск в связи с ухудшением здоровья родственников, а также написали заявления на увольнение.

«Вы считаете, что я идиот?» — написал в ответ Зеленский.

Власов добавил, что напишет заявление и отправит его в Кабмин.

Ранее сообщалось, что Зеленский помиловал осужденного в России украинца.