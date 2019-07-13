Трамп: Россия и Китай молятся о Байдене

Американский президент Дональд Трамп заявил, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин заинтересованы к том, чтобы новым главой государства стал демократ Джо Байден. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Трампа, Байден является слабым и неэффективным.

«…президент Си, Путин, все они отправляются спать и молятся, чтобы Джо Байден или кто-то похожий на него стал президентом», — сказал Трамп.

Он добавил, что таким образом Москва и Пекин смогут «обдирать» США.

Ранее Байден, который примет участие в президентской гонке в 2020 году, назвал позорным высказывания американского лидера Дональда Трампа в ходе его встречи в Хельсинках в 2018 году с президентом России Владимиром Путиным.