На Украине «раскусили схему» Путина, заявил экс-представитель НАТО
Бывший представитель НАТО в России, капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах сравнил отношение украинского президента Владимира Зеленского к российскому коллеге Владимиру Путину с подходом президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал в интервью «Апострофу».
По его словам, Зеленский «немного копирует» Трампа, который ведет переговоры на своих условиях.
«Мне кажется, они раскусили эту схему Путина — его жалобы, что он хочет переговоров, но с ним не хотят говорить. А здесь обратная тактика», — сказал Табах.
Он добавил, что переговоры должны проводиться с международными партнерами на условиях Киева.
Ранее Табах рассказал, что нужно Украине для вступления в альянс.