Из-за смерти актера Disney отменил премьеру нового мюзикла

Disney Channel принял решение отменить премьеру мюзикла «Наследники 3» из-за неожиданной смерти одного из актеров. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Отмечается, что речь идет о 20-летнем Камероне Бойсе. Студия порадовалась возможности «быть частью наследия» актера, показывая фильмы с его участием, но вместо запланированного на 22 премьерного показа картины решила сделать пожертвование в организацию, которой активно помогал Бойс.

Уточняется, что актер скончался 7 июля во сне из-за того, что с ним случился припадок.

Ранее сообщалось, что Первый канал не покажет документальный фильм «Чернобыль. Как это было» 22 июня.