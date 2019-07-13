В Германии отреагировали на первый разговор Путина и Зеленского

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Представитель немецкого МИДа Кристофер Бургер прокомментировал первый телефонный разговор, который прошел между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Германия приветствует телефонный разговор и тот факт, что стороны говорили о продолжении переговоров в «нормандском формате».

«Мы ясно заявляли, что поддерживаем прямые переговоры по урегулированию конфликта на Украине», — заявил Бургер.

Он добавил, что для нового шага в минском процессу нужно проведения прямых переговоров между сторонами, которые подписали соглашение. По данным РИА «Новости», Бургер отметил, что Берлину никто не говорил о расширении формата переговоров.

Ранее Зеленский прокомментировал разговор с российским лидером Владимиром Путиным высказыванием «корона с головы не спадет».