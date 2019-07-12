Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным

В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает «Грузия.Online».

Там отметили, что 9 июля Путин выступил с заявлением об Абхазии и Южной Осетии.

В заявлении говорится, что «неправильная интерпретация не столь далекого прошлого» вызвала негативную реакцию грузинского народа.

В патриархии отметили, что такое «искажение исторических фактов» приведет к углублению существующих конфликтов и призвали отреагировать — провести отбор научных исследований об истории страны в целом и ее отдельных этапов.

Ранее Путин посоветовал властям Грузии подучить историю.