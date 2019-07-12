Беглов решился на дебаты

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов принял решение участвовать в предвыборных дебатах.

Об этом он сообщил в пятницу на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемые петербуржцы, принял для себя решение - обязательно буду участвовать в дебатах! Я считаю важным честно и открыто представить вам свое видение развития Петербурга», - цитирует его ТАСС.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Для участия в выборах зарегистрированы четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа»).