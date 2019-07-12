Кремль сделал заявление на фоне скандала с итальянской «Лигой»

В Кремле отвергли данные о переговорах представителей России с членами итальянской партии «Лига» о финансировании, сообщает ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение, комментирую публикацию BuzzFeed, где говорилось, что «Лига» получала финансирование из РФ.

По его мнению, странно, что вокруг публикации возникла такая шумиха.

«Ни о каких деньгах для партии там речи, очевидно, не идет», — заявил Песков.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини открестился от финансирования возглавляемой им партии «Лига» российской стороной. Сальвини добавил, что «не брал ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки финансирования из России».