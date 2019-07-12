Как прошел телемост Россия — Украина, рассказала Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала в телеграме о том, как прошел телемост Россия — Украина.

По ее словам, несмотря на «дичайшие уголовные дела» и обвинения в терроризме, телемост «победоносно» прошел на телеканале России 1.

«До слез. На разрыв», — написала Симоньян.

По ее мнению, программа прошла так, «как надо было все эти 5 лет... все эти 30 лет».

Она отметила, что пока программа вышла только на Дальний Восток, по московскому времени она выйдет в эфир в 18.00.