Горгадзе намерен засудить штаб Навального за клевету

Адвокат Шота Горгадзе прибыл в Петербург, чтобы работать над новым делом, которое он взял в работу буквально вчера-позавчера, получив письмо от Елены Васильевны Орловой.

Замдиректора по АХЧ гимназии №61 Выборгского района Санкт-Петербурга Елена Орлова написала заявление в полицию о привлечении к уголовной ответственности за клевету одной из активисток штаба Алексея Навального, ей грозит крупный штраф, сообщал ранее «Взгляд».

25 июня на YouTube-канале «Штаб Навального в Санкт-Петербурге» был опубликован ролик «Анатомия рисования подписей», в котором менеджер проектов штаба Ольга Гусева заявила, что сотрудники администрации Выборгского района якобы занимаются фальсификацией подписных листов в поддержку врио губернатора Беглова.

В частности, на шестой минуте Гусева обвиняет замдиректора по АХЧ Гимназии №61 Выборгского района Елену Васильевну Орлову в попытке заблокировать выход из администрации» и попытках «украсть камеру».

Впрочем тут же выяснилось, что женщина на видеозаписи даже не похожа на настоящую Орлову. Как отмечает сотрудница учебного заведения, Гусева могла в любой момент проверить личность женщины с видео при помощи соцсетей, но она это не сделала.

«Ее оклеветали так называемые сторонники Навального, его «штаб». Уверен, что сделано это было с его [Навального] ведома, потому что думаю, что он любит такие моменты контролировать.

Она обратилась ко мне за защитой, потому что ее персональные данные были указаны в сообщении о нарушении закона сторонниками Навального. Она якобы препятствовала их проходу и избирательно-предвыборной деятельности, это, извините меня, уголовно-наказуемое деяние.

Фотографию разместили там не её, и что самое интересное – когда они поняли, что сели в лужу, они даже не посчитали нужным перед ней извиниться, признать, что они ошиблись. И сама Елена Орлова никакого отношения к этой истории не имеет.

Она, узнав об этой ситуации, возмутилась, потому что никакого отношения к этой истории не имеет. Ее знакомые, близкие звонят ей, говорят: «Что ты такого там натворила?». Орлова обратилась в правоохранительные органы и написала письмо мне, попросив мою защиту.

Я взял это на себя, и присутствую здесь не только для развития уголовного дела, но и в перспективе – для гражданского процесса. Иск мы будем подавать о защите чести и достоинства. В Петербурге нахожусь, чтобы более глубоко погрузиться в это дело», — отметил Горгадзе в интервью «Газете.Ru».