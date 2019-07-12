Украинцам вернули водку

Кабинет министров Украины принял решение о возобновлении отгрузки спирта на территорию Украины, которая была приостановлена 1 июля. Об этом сообщают «Украинские Новости».

Отмечается, что будет устранена главная проблема, которая ранее чуть оставила украинцев без водки.

На предприятиях будут установлены необходимые для отгрузки спирта расходомеры. Это специальные приборы, которые считывают содержание этилового спирта.

Так спиртовая и смежные с ней отрасли должны заработать в плановом режиме.

Ранее госпредприятие «Укрспирт» заявило о невозможности установки необходимых для отгрузки спирта расходомеров, что оставило Украину без водки.