После разговора с Зеленским Путин обсудил Украину с Совбезом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности проблематику российско-украинских отношений, передает РИА «Новости».

Встреча прошла после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки дня участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе, с учетом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что первый разговор состоялся по инициативе украинской стороны 11 июля. В Кремле отметили, что разговор прошел прагматично.