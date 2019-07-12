Раскрыта атмосфера разговора Путина и Зеленского

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о деталях первого телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

«Что касается атмосферы разговора, это был первый разговор двух президентов — такой ознакомительный. Разговор носил достаточно прагматичный характер», — заявил Песков.

Первый разговор состоялся по инициативе украинской стороны 11 июля.

В пресс-службе главы Украины Владимира Зеленского рассказали об основной темой его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.