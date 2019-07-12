Путин нашел замену уволенному губернатору Севастополя

Российский президент Владимир Путин разрешил главе Севастополя Дмитрию Овсянникову уйти в отставку, как он того и хотел и назначил ему временную замену. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Как отмечается, Путин выбрал в качестве врио Севастополя Михаила Развожаева, который два месяца в 2018 году исполнял обязанности главы Республики Хакасии. Путин встретился с ним в ходе рабочей встречи и лично сообщил о новом назначении.

Овсянников был губернатором Севастополя с 18 сентября 2017. Он сложил с себя полномочия 11 июля 2019 года.

Развожаев также до этого был заместителем министра по делам Северного Кавказа.