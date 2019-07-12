Путин нашел замену уволенному губернатору Севастополя

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Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени... Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин разрешил главе Севастополя Дмитрию Овсянникову уйти в отставку, как он того и хотел и назначил ему временную замену. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Как отмечается, Путин выбрал в качестве врио Севастополя Михаила Развожаева, который два месяца в 2018 году исполнял обязанности главы Республики Хакасии. Путин встретился с ним в ходе рабочей встречи и лично сообщил о новом назначении.

Овсянников был губернатором Севастополя с 18 сентября 2017. Он сложил с себя полномочия 11 июля 2019 года.

Развожаев также до этого был заместителем министра по делам Северного Кавказа.