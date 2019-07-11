WP: после отставки посла Британии из-за Трампа занервничали другие дипломаты

После того как секретные письма посла Британии в США Кима Дэррока утекли в прессу, он подал в отставку. Как пишет The Washington Post, инцидент привел к дискуссиям в посольствах по поводу ограничения доступа к таким документам.

Отмечается, что «молниеносная отставка» Дэррока заставила занервничать зарубежных дипломатов в Вашингтоне, которым платят за откровенные оценки, которые они отсылают на родину. В посольствах началось обсуждение сокращения доступа к дипломатическим телеграммам и смягчения тона оценок, которые используются в отношении администрации президента США Дональда Трампа. По словам неназванного европейского дипломата, все они «откровенно шокированы» произошедшим с послом Великобритании. В заявлении об отставке Дэррок отметил, что в нынешней ситуации не может «исполнять свою роль» так, как ему хотелось бы.

При этом многие дипломаты посчитали оценки посла Великобритании в секретных письмах слишком прямолинейными и признались, что сами использовали бы другие слова. Многие дипломаты обеспокоены тем, насколько могут быть откровенны в секретных документах. По словам еще одного посла из Европы, доступ к таким телеграммам получают люди, которые не должны его иметь, в связи с этим должны быть приняты меры.