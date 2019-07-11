Михаил Развожаев назначен врио главы Севастополя

Временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя назначен Михаил Развожаев, сообщил в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Михаил Развожаев родился в 1980 г. в Красноярске. С 2003 по 2010 гг. занимал должности в администрации губернатора Красноярского края. С августа 2012 года по июль 2014 года был заместителем руководителя администрации.

С июля по октябрь 2014 года - советник министра РФ по делам Северного Кавказа, с 1 октября 2014 года по октябрь 2018 г.- заместитель министра.

Временно исполнял обязанности главы Республики Хакасия - председателя правительства Хакасии с 2 октября по 15 ноября 2018 г.

Ранее в четверг стало известно об освобождении Дмитрия Овсянникова от должности губернатора Севастополя по его просьбе, напоминает «Интерфакс».