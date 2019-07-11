Зеленский сделал заявление по федерализации Украины
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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не позволит «навязывать планы по федерализации». Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, такое заявление глава Украины сделал после встречи с премьером Молдавии Майей Санду.
По его словам, две страны имеют общую цель, а именно — отсутствие на их территориях российских войск.
«Также мы не позволим навязывать нам какие-либо планы по так называемой федерализации», — подчеркнул Зеленский.
Он также добавил, что страны обладают схожими позициями по защите суверенитета и безопасности в регионе.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин поговорил с Зеленским.