Зеленский сделал заявление по федерализации Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не позволит «навязывать планы по федерализации». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление глава Украины сделал после встречи с премьером Молдавии Майей Санду.

По его словам, две страны имеют общую цель, а именно — отсутствие на их территориях российских войск.

«Также мы не позволим навязывать нам какие-либо планы по так называемой федерализации», — подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что страны обладают схожими позициями по защите суверенитета и безопасности в регионе.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин поговорил с Зеленским.