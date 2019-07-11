Путин освободил от должности губернатора Севастополя

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин подписал указ, которым освободил Овсянникова от должности главы региона.

Временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя стал Михаил Развожаев, который ранее был заместителем министра по делам Северного Кавказа.

Развожаев также является руководителем исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Михаил Развожаев проходил обучение в I потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. Сегодня состоялся выпуск второго потока программы, некоторые участники которого получили назначения еще в процессе обучения.