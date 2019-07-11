Телемост между Россией и Украиной пройдет по Skype

Телеканал «Россия 1» проведет «неополитический» телемост «Надо поговорить» между Россией и Украиной по Skype. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ВГТРК.

Как отмечается, телемост пройдет в пятницу, 12 июля, в 18.00.

Уточняется, что ведущими будут Андрей Малахов, а также Мария Ситтель.

В пресс-службе добавили, что в программе примут участие российские и украинские деятели науки, кино, спорта, а также обычные люди.

Телеканал подчеркнул, что это будет «неополитическая программа», и чиновники в ней не будут участвовать.

Ранее ВГТРК пригласила журналистов NewsOne в Москву для проведения телемоста.

Однако украинский телеканал сообщил об отмене телемоста из-за прямых угроз.