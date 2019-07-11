У Зеленского допустили люстрацию собственной команды

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Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве
РИА «Новости»

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчук заявил, что предложение о люстрации политиков будет распространяться и на членов команды нынешнего президента Украины. ОБ этом сообщает телеканал «112 Украина».

ОН отметил, что закон будут применяться независимо от того, в чьей команде находится лицо.

Ранее Зеленский предложил распространить закон о люстрации на политиков времен экс-президента Украины Петра Порошенко.