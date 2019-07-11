Суд ЕС снял санкции с Януковича и его команды

Суд Евросоюза принял решение отменить санкции против бывшего украинского лидера Виктора Януковича и его команды. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отмечается, речь идет об ограничениях, которые были наложены на Януковича и его окружение в период с 2016 по 2018 год.

Уточняется, что среди лиц, с которых сняли санкции, присутствует экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко, бывший глава Национального банка Сергей Арбузов, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, а также глава администрации Януковича Андрей Клюев и сын бывшего главы государства Александр Янукович.

Янукович был украинским лидером с 2010 по 2014 год. После смены власти в стране он покинул родину.

Ранее сообщалось, что соратника Януковича сняли с выборов в Раду.