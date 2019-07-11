Меркель нарушила регламент и не тряслась
close
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен сидя прослушала гимны двух стран. По заявлениям местных СМИ, нарушить регламент пришлось из-за дрожи, которая испытывает Меркель.
Отмечается, что, возможно, именно из-за болезни канцлера пришлось изменить протокол встречи. При этом сама Меркель заявила, что чувствует себя хорошо.
«Я очень заинтересован в том, чтобы быть здоровой и заботиться о своем себе», — сказала она.
Ранее, 10 июля Меркель третий раз затрясло на публичном мероприятии во время прибытия премьер-министра Финляндии Антти Ринне.