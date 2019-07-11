Зеленскому показали первого убитого по его вине мирного жителя

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков заявил, что с момента инаугурации украинского лидера Владимира Зеленского погибла первая мирная жительница Донбасса. Об этом он написал в телеграм-канале.

По его словам, глава государства открыл свой личный «черный список» убитых гражданских из самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Он отметил, что женщина погибла из-за того, что силовики выпустили по Донбассу более 300 снарядов. Кроме того, добавил военкор, было разрушено 20 домов.

Он подчеркнул, что Зеленский является более «кровожадным», чем экс-президент страны Петр Порошенко.

В своем телеграме он выложил видео с погибшей женщиной и обратился к президенту.

«Владимир Зеленский, на этих кадрах — первый убитый при вашем президентстве житель Донбасса», — заявил Сладков.

Ранее Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе.