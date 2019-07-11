Порошенко вызвали на допрос

Бывшего президента Украины Петра Порошенко был вновь вызван на допрос следственными органами. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что украинский экс-глава должен прибыть в Государственное бюро расследований Украины (ГБР) 17 июля.

На допрос Порошенко был вызван в рамках дела об отмывании денег при продаже завода.

Первый заместитель руководителя администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в телеграме призвал всех желающих встречать бывшего президента на крыльце ГБР.

Против Порошенко заведено восемь уголовных дел. По одному из них он обвиняется в госизмене.

«Кузница на Рыбальском» являлся крупным активом экс-президента. Сообщается, что Петр Порошенко оформил с украинским бизнесменом Сергеем Тигипко фиктивную сделку по продаже завода.