Климкин загрустил, когда узнал о живом Бабченко

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что загрустил, когда узнал, что Аркадий Бабченко жив, сообщают украинские СМИ.

«Мне было грустно. Но, прежде всего, вы правы — это было фантастическое «фух», — сказал Климкин.

При этом он назвал произошедшее «маразмом внутренней коммуникации».

Он уточнил, что уже рассказал об убийстве в ООН, а потом пришлось объяснять, как все было.

29 мая власти Украины сообщили, что Бабченко был убит в подъезде собственного дома. На следующий день в ходе пресс-конференции Службы безопасности Украины (СБУ) было объявлено, что журналист жив, а его убийство было инсценировкой, организованной для раскрытия реального покушения на Бабченко.