На Украине предложили переименовать Россию и русский язык

Советник украинского президента Никита Потураев заявил, что русский язык и Россию следует переименовать. Об этом он сообщил в эфире украинских СМИ.

Потураев сказал, что русский язык можно переименовать в «российский», а Россию начать называть «Московия».

По словам советника президента, русский язык должен иметь два названия, чтобы отличать русский язык, на котором говорят национальные меньшинства на Украине и язык, который используют россияне.

«Моя, например, точка зрения, что мы вообще его должны переименовать. Например, сказать, что у нас русский язык, а там — российский», — заявил Потураев.

Отмечается, что он назвал себя филологом.

Ранее Россию обвинили в насаждении мата на Украине.