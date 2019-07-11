На Украине предложили переименовать Россию

Помощник и советник украинского лидера Владимира Зеленского — Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка. Об этом он заявил в эфире украинских СМИ.

Как отмечается, Потураев назвал себя филологом и принялся придумывать, какое новое название подойдет России и русскому языку. Наименование страны он захотел сменить на «Московию». Также он решил поменять русский язык на «российский». Советник Зеленского подчеркнул, что переименования русского языка поможет украинцам легче отличить два языка.

«У нас русский язык, а там -— российский... Давайте ее так и назовем — «руська мова», — добавил Потураев.

По его словам, на Украине могут называть что хотят и как хотят.

«Почему мы боимся? Что нам мешает?», — заключил Потураев.

Ранее Россию обвинили в насаждении мата на Украине.