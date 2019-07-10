Зеленский сломался и впал в истерику, заподозрили на Украине
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Украинский политолог Дмитрий Корнейчук заподозрил, что у президента Украины Владимира Зеленского началась истерика, передает «Украина.ру».
Так он отреагировал на поведение Зеленского, который выгнал секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка.
«У Зеленского из-за резкого падения рейтинга началась истерика? То Владимир Александрович вопит на ужгородских таможенников, то выгоняет со встречи секретаря бориспольского горсовета», — размышляет Корнейчук.
Он удивился, что Зеленского хватило лишь на такой недолгий срок.
«Что-то Владимир Александрович «сломался» всего за полтора месяца. Таки сложно кухарке управлять государством?» — спросил политолог.
Ранее сообщалось, что Зеленский залез на купол Рады.