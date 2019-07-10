Зеленский назначил губернатором Киевской области однокурсника главы своей партии

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Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии «Слуга народа» Дмитрий... Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии «Слуга народа» Дмитрий...
Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии «Слуга народа» Дмитрий...
РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Михаила Бно-Айрияна новым главой Киевской областной государственной администрации. Об этом сообщает ТАСС.

Бно-Айриян был однокурсником главы партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова.

Зеленский отметил, что он является профессиональным специалистом и профессиональным человеком.

Ранее Михаил Бно-Айриян работал в посольстве Украины в России, был советником бывшего министра иностранных дел Украины Константина Грищенко.