Зеленский назначил губернатором Киевской области однокурсника главы своей партии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Михаила Бно-Айрияна новым главой Киевской областной государственной администрации. Об этом сообщает ТАСС.

Бно-Айриян был однокурсником главы партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова.

Зеленский отметил, что он является профессиональным специалистом и профессиональным человеком.

Ранее Михаил Бно-Айриян работал в посольстве Украины в России, был советником бывшего министра иностранных дел Украины Константина Грищенко.