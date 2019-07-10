В Совфеде осадили немецкого журналиста за призыв снести памятник советским воинам
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Член международного комитета Совета Федерации России Олег Морозов осудил призыв ведущего редактора исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свена Феликса Келлерхоффа за призыв снести памятник погибшим в танковом сражении на Прохоровском поле. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Морозова, что история давно частью информационных войн. Он отметил, что мнение немецкого журналиста ошибочно и показывает суть кампании против России.
Также Морозов напомнил, что названное сражение было крупнейшем танковым боем Второй мировой войны.
«Перечеркнуть его - в этом цель. А следующий шаг - не было нападения на СССР, — прокомментировал российский политик.
Ранее Келлерхофф назвал действия советских войск на Прохоровском поле «атакой камикадзе».