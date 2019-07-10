В Совфеде осадили немецкого журналиста за призыв снести памятник советским воинам

Член международного комитета Совета Федерации России Олег Морозов осудил призыв ведущего редактора исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свена Феликса Келлерхоффа за призыв снести памятник погибшим в танковом сражении на Прохоровском поле. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Морозова, что история давно частью информационных войн. Он отметил, что мнение немецкого журналиста ошибочно и показывает суть кампании против России.

Также Морозов напомнил, что названное сражение было крупнейшем танковым боем Второй мировой войны.

«Перечеркнуть его - в этом цель. А следующий шаг - не было нападения на СССР, — прокомментировал российский политик.

Ранее Келлерхофф назвал действия советских войск на Прохоровском поле «атакой камикадзе».