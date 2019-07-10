ФСБ нагрянула с обысками к вице-премьеру Якутии

Сотрудники ФСБ пришли с обысками к первому вице-премьеру Якутии Алексею Колодезникову. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, также обыски проводятся в подконтрольных чиновнику ведомствах – региональном минтрансе и дорожном хозяйстве. В мае в управлении автомобильных дорог республики уже проводились обыски. В настоящее время таи осуществляется выемка документом.

«Обыски проходят в кабинете первого зампреда правительства Алексея Колодезникова», — сказал источник.

Ранее стало известно, что помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александр Воробьев мог передавать данные в Польшу.