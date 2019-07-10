Больницей закончилась встреча пенсионерки с Саакашвили

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его сторонники устроили потасовку с оппонентами в одесском суде, в результате нее пострадала пожилая женщина. Об этом сообщает «Украина.ру».

Как отмечается, политик пытался попасть в зал суда, но его остановили сторонники действующего мэра и охранники.

«В ходе столкновений Саакашвили нанес удар пожилой одесситке, которая после этого упала и сломала руку», — говорится в сообщении.

Уточняется, что женщину отвезли в городскую клиническую больницу №1.

Ранее сообщалось, что Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала.