Украина проведет телемост с грузинским телеканалом

Украинский «24 канал» планирует провести телемост с грузинским телеканалом «Рустави-2», сообщает «Грузия Онлайн».

Планируется, что украинская и грузинская стороны в прямом эфире обсудят «опасного северного соседа», все угрозы и вызовы, исходящие от него.

«Как нам противостоять общей угрозе со стороны России?», — сообщается на сайте.

По словам гендиректора «24 канала» Романа Андрейко, страны решили устроить телемост, так как жители сами захотели об этом поговорить.

В настоящее время дата телемоста пока не установлена.

Ранее украинский телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста. На телеканале отметили, что в ход пошли «прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких».