В Грузии отреагировали на решение Путина по санкциям

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе поприветствовал решение российского президента Владимира Путина о нежелании вводить новые санкционные меры против страны, передает РИА «Новости».

По его мнению, такое решение Путина — правильное, так как между странами не должно быть никаких барьеров.

«Конечно же, это решение хорошее и приветствуется», — подчеркнул Бахтадзе.

Ранее сообщалось, что Путин отказался вводить санкций против Грузии.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

21 июня российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, документ вступил в силу 8 июля.