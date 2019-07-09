В Грузии отреагировали на решение Путина по санкциям

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Мамука Бахтадзе, Владимир Путин, коллаж «Газеты.Ru» Мамука Бахтадзе, Владимир Путин, коллаж «Газеты.Ru»
Мамука Бахтадзе, Владимир Путин, коллаж «Газеты.Ru»
РИА Новости

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе поприветствовал решение российского президента Владимира Путина о нежелании вводить новые санкционные меры против страны, передает РИА «Новости».

По его мнению, такое решение Путина — правильное, так как между странами не должно быть никаких барьеров.

«Конечно же, это решение хорошее и приветствуется», — подчеркнул Бахтадзе.

Ранее сообщалось, что Путин отказался вводить санкций против Грузии.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

21 июня российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, документ вступил в силу 8 июля.