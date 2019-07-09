В Раде назвали политическим террором срыв телемоста Украины с Россией

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталия Королевская заявила, что сорванный телемост на канале NewsOne между российской и украинской страной — это политический террор по отношению к каналу, передает РИА «Новости».

По ее словам, политический террор против телеканала был и раньше. Он отметила, что лидер страны изменился, но подходы — нет.

«Мы видим такой шквал ненависти, агрессии, преследования, что просто поражает», — добавила Королевская.

Политик считает, что из-за срыва телемоста пострадали жители двух стран, которые хотят мирно общаться и узнавать о делах друг друга.

Ранее сообщалось, что NewsOne шьют дело о финансировании терроризма.