Путин рассказал Стоуну о тайне Керченского пролива

Президент России Владимир Путин дал интервью Оливеру Стоуну, вошедшее в фильм «В борьбе за Украину». В нем он рассказал о планах бывшего главы Украины Петра Порошенко получить поддержку перед президентскими выборами с помощью инцидента случившегося в Керченском проливе.

По словам главы государства, инцидент с моряками в Керченском проливе был устроен специально в ходе предвыборной компании Порошенко.

Путин заявил, что это было сделано для нагнетания обстановки в стране и введения особого положения.

«У меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть», — заключил президент России.