Стало известно новое место работы сенатора Гехт

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Член Совета Федерации от Челябинской области Ирина Гехт заявила, что следующим местом работы будет должность первого заместителя губернатора Челябинской области, сообщает RNS.

Гехт подтвердила, что действительно написала заявление о досрочном сложении полномочий.

Ранее сообщалось, что сенатор от Челябинска покинет пост.