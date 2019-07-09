Гройсман обвинил Порошенко в скандале на саммите Украина-ЕС

Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что бывший глава государства Петр Порошенко виновен в скандале с участием действующего вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, которую не пустили на саммит Украина-ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Гройсмана, целью было не участие в саммите, а инициирование политического скандала. Глава правительства Украины укорил Порошенко в том, что такие «грязные, мелкие интриги» во время президентства второго, имели место быть и в его сторону.

Гройсман добавил, что нового скандала можно было избежать одним телефонным звонком.

Ранее стало известно, что Климпуш-Цинцадзе обвинила в случившемся скандале Гройсмана.