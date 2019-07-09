Российские туристы бойкотировали Грузию после инцидента с Путиным

Туристы из России стали массово отменяют брони в отелях Грузии после скандала с оскорблением президента России Владимира Путина.

Об этом сообщил глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.

Он пояснил, что после обострения отношений между странами в Тбилиси потратили много сил на то, чтобы привлечь туристов.

Когда ситуация стала улучшаться, последовал скандал с бранью в адрес Путина на местном телеканале.

«С сегодняшнего утра туристы с нами даже не выходят на связь. Все просто массово отменяют брони», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Россия нашла альтернативу грузинскому туристическому направлению.